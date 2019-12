carta do leitor: Que as famílias sejam mais unidas

Caro director Hoje é dia 25 de Dezembro, uma data em que as famílias, à mesa, reflectem o ano que passou e ao mesmo tempo perspectivam o Ano Novo. Com isso, espero que as famílias angolanas e outras consigam traçar planos ou projectos que unifiquem cada vez mais a célula que se desenvolve a sociedade. Os tempos são outros, logo, novas abordagens devem surgir para tirar a família angolana do marasmo em que se encontra. Os valores, a ética e a educação escolar devem merecer a atenção dos encarregados de educação com os seus destinatários, ou seja, os filhos. Outras instituições públicas e privadas são também chamadas nesse processo, uma vez que o sucesso da família refelcte-se sempre na sociedade. Por isso, vamos acreditar numa Angola com famílias mais unidas e com valores mais sólidos para a construção da sociedade que se pretende. Espero que o Ano Novo traga bons ventos para a família angolana, uma vez que as dores de 2019 ficam para o passado. Feliz Ano Novo!

Juvenal O. Diavuta