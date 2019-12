o editorial: O Dia das crianças

O dia que hoje se comemora é o mais esperado pelas crianças do mundo cristão. É dia de brinquedos, de carinho, de família. É dia de amor. Mas é também um dia em que os adultos se reconciliam, se juntas, festejam e refectem sobre as suas acções ao longo do ano. É um dia de paz e de esperança.

Neste dia, nas acções religiosas se ora pelo futuro, pela livração dos pecados. Se reza igualmente pelos governantes, para que a Luz os ajude a levar o país ao melhor destino, que é a felicidade do seu povo. O Governo inteiro, ou quase, celebrou já o Natal com crianças desfavorecidas, que além da festa tenha ficado reforçada a força suficiente para congregar toda a sociedade numa caminhada conjunta que leve a que as actuais dificuldades do país se dissipem de imediato, vontade expressa do Presidente.