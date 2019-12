Polícia Nacional conta com mais de 18 mil efectivos para quadra festiva

O facto foi anunciado esta terça-feira, em Luanda, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, durante o acto de lançamento das forças policiais.

O acto, que decorreu na Unidade Operativa de Luanda, também serviu para homenagear e premiar os efectivos com acções de bravura e seus familiares, com a entrega do cartão de seguro de saúde.

Na ocasião, o Comandante Geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo Gaspar de Almeida manifestou a sua preocupação em relação aos crimes que, nos últimos tempos, têm assolado a capital do país, com a utilização de armas de fogo, roubos violentos, violações e vandalismo de bens públicos.

Neste contexto, o Comandante Geral exortou aos efectivos a exercerem um policiamento com maior responsabilidade no cumprimento do dever, assim como a pautarem pela unidade e solidariedade aos cidadãos.

“Vamos levar o Natal Azul para sociedade, com carinho, disciplina e firmeza durante a missão”, acrescentou.