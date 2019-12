As declarações foram feitas durante o discurso do presidente russo no Conselho do Ministério da Defesa do país nesta Terça-feira (24)

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, por sua vez, comentou o desenvolvimento de mísseis de curto e médio alcance pelos EUA. Para ele, os recentes testes de mísseis conduzidos pelo Pentágono provam que os Estados Unidos desenvolviam mísseis proibidos pelo Tratado de Proibição de Mísseis de Médio Alcance, mesmo enquanto o instrumento estava em vigor.