Seis mortos e 12 feridos em acidente de viação no Bengo

Seis mortos e 12 feridos graves é o balanço de um acidente de viação ocorrido na madrugada desta Terça-feira, na comuna da Canacassala, município do Nambuangongo, província do Bengo

Segundo o director de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional, inspectorchefe Paulo Miranda de Sousa, o capotamento de um camião proveniente da província do Uíge foi causado pelo mau estado técnico da viatura e a inobservância das regras do código de estrada. O condutor do camião, que além da mercadoria também transportava passageiros, encontra-se em fuga e diligências estão em curso para a sua detenção. Os corpos resultantes deste acidente estão depositados na morgue do hospital municipal do Nambuangongo e os feridos recebem tratamento médico no hospital geral do Bengo, em Caxito.

O responsável apelou aos automobilistas a pautar por uma condução prudente e respeitar as regras do código de estrada para se evitar acidentes e mortes nas estradas. Numa nota, o Governo do Bengo expressa as suas sentidas condolências e a sua solidariedade às famílias enlutadas. O Governo Provincial do Bengo comunica, igualmente, que está a ser providenciada pelos Serviços de Urgência do Hospital Provincial do Bengo toda a assistência médico-medicamentosa aos feridos que se encontram todos estáveis e a quem deseja rápida recuperação e melhoras.