Selecção Nacional retoma preparação para o Africano

O sete nacional sénior masculino, que prepara o Campeonato Africano de andebol que a Tunísia acolhe de 16 a 26 de Janeiro de 2020, ficou alguns dias de pausa para a festa do Natal

Por:Sebastião Félix

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol, que prepara o Africano da Tunísia (16 a 26 de Janeiro), retoma os trabalhos na Sexta-feira, segundo a equipa técnica. Os atletas de Nelson Catito foram dispensados para a festa da família, o Natal, data que assinala o nascimento de Jesus Cristo. Por conta disto, o sete nacional trabalha no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva até ao dia 08 de Janeiro de 2020. Na mesma semana, os pupilos de Nelson Catito deslocam-se à cidade de Argel, na Argélia, onde cumprirão um estágio de quatro dias. De acordo com o programa de preparação, a Selecção Nacional vai realizar alguns jogos de controlo com equipas locais. “Os jogos vão dar mais rodagem competitiva ao grupo e vão também ajudar a corrigir alguns erros defensivos e ofensivos”, disse o seleccionador nacional, Nelson Catito.

Em declarações, o técnico adiantou que o objectivo de Angola na prova é superar ou manter o terceiro lugar feito na edição anterior no Gabão, em 2018. Por esta razão, quatro atletas que evoluem no estrangeiro juntaram- se ao grupo de trabalho na Segunda-feira. Eduardo Ferreira do Aralwadah da Arábia Saudita, Romeu Hebo do Benfica de Portugal, Declerk Sibo do Qatar Sport Club e Feliciano Couveiro do Sporting de Braga de Portugal são os internacionais angolanos que vão “engordar” as opções de Nelson Catito. No grupo B do Africano, Angola vai medir forças com a Líbia, Gabão e Nigéria, selecções com tradição nesta modalidade. Nos últimos tempos, a Selecção Nacional tem sido regular nas competições realizadas dentro do continente africano. O sete nacional conquistou medalha de ouro nos Jogos Panafricanos que o Marrocos acolheu este ano, superando selecções do Magreb, tidas