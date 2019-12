1º de Agosto empata e complica apuramento

O 1º de Agosto complicou ontem a sua passagem para outra fase da Champions, após empatar, a uma bola, frente ao TP Mazembe, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, em jogo referente à terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões Africanos de futebol.

Os golos da partida foram apontados por Mabululu, aos 13 minutos, ao passo que Kalaba marcou aos nove.