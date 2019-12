Chineses prestam apoio às viúvas do bairro Miru

A Associação dos Chineses Voluntários em Angola desenvolveu, recentemente, uma campanha de solidariedade no bairro da Mirú, em Viana, em que, para além de proporcionar um Natal Feliz às crianças carentes, prestou apoio a cinco viúvas do referido bairro A organização dedicada ao voluntariado já tem acostumado a sociedade angolana com este tipo de actividades no final de cada ano, e desta vez foram contemplados os moradores do bairro da Miru, em Viana.

A actividade foi realizada no colégio Genix e comportou, para além de recreação, a entrega de produtos da sexta básica, brinquedos e consultas gratuitas. Segundo Emília, da Associação dos Chineses Voluntários em Angola, o apoio aos mais carenciados é um dos pilares desta organização e procuraram, desta vez, para além de mostrar afecto, ajudar com alguma coisa na cesta e dar brinquedos às crianças, apoiar algumas viúvas, devidamente identificadas pela comissão de moradores. As viúvas, um total de cinco, que passam por dificuldades para criar os seus filhos, foram apoiadas com a entrega de um valor simbólico de 20 mil Kwanzas, para além de receberem a cesta básica com fuba, óleo e leite.

O campo de futebol de salão do colégio Genix serviu também para que os chineses daquela associação pudessem fazer consultas e testes rápidos, bem como prescrever algumas receitas e exames, aos moradores daquele bairro. “Queremos dar uma quadra festiva mais feliz a estas pessoas, por isso trouxemos alimento, assistência médica, materiais escolares e brinquedos para 120 crianças.

Já fazemos este trabalho há cinco anos, com várias comunidades em Luanda, como no Cazenga, Kilamba Kiaxi, Cacuaco e, hoje, escolhemos Viana”, disse, Emília. A ideia de ajudarem as viúvas do bairro Mirú foi concertada com a comissão de moradores, que identificou as senhoras mais carenciadas que há muitos anos tentam garantir o sustento dos seus filhos depois da morte do parceiro. A entrega simbólica do valor, que os associados chineses acham que pode ajudar na abertura de um negócio, foi feita pelo presidente da referida associação, na presença do representante da comissão de moradores do bairro Miru. As cinco senhoras, que são pais e mães de seus filhos, agradeceram o gesto da Associação dos Chineses Voluntários em Angola.