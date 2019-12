PR exonera e nomeia responsáveis

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, exonerou hoje (27), a seu pedido, João Domingos Silva Constantino, do cargo de Secretário de Estado para as Indústrias Criativas [do Ministério da Cultura], para o qual havia sido nomeado em Outubro de 2017. Em sua substituição no cargo, foi nomeado também por decreto com data de hoje, João Pedro da Cunha Lourenço.

Também hoje, o Presidente da República exonerou dois vice-governadores da província do Bengo, nomeadamente António Martins, responsável pelo Sector Político, Social e Económico; e Domingos Guilherme, responsável pelos Serviços Técnicos e Infraestruturas. As duas entidades exerciam os cargos desde Outubro de 2017.

Foram entretanto nomeados pelo Titular do Poder Executivo, José Francisco Bartolomeu Pedro, para o cargo de Vice-Governador da Província do Bengo para o Sector Político, Social e Económico; e Agostinho da Rocha Fernandes da Silva, para o cargo de Vice-Governador da mesma província para os Serviços Técnicos e Infraestruturas.