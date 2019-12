Toni Cosano reconhece favoritismo do Wydad Casablanca

O treinador do Petro de Luanda, Toni Cosano, atribuiu ontem o favoritismo ao Wydad Casablanca de Marrocos no desafio de amanhã a contar para o arranque da terceira jornada do grupo C da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões da CAF. O treinador espanhol, de 42 anos, elogiou a qualidade do plantel do Wydad Casablanca, mas assegurou que os seus jogadores vão lutar do princípio ao fim pela conquista dos três pontos. O desafio está marcado para o Estádio Mohammed V, a partir das 20:00 (tempo de Angola).