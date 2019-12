Zona Alta do Lobito passa Natal sem água

Constantino Eduardo, em Benguela

Na falta do fornecimento do líquido por parte de quem tem responsabilidade de o efeito, os moradores vêm-se obrigados a recorrer a privados que, aproveitandose da situação, estarão a praticar preços especulativos. Agastados,

os moradores pedem que a direcção da empresa resolva quanto antes o problema, mas a empresa – até ao momento em que expelimos esta peça – não se tinha pronunciado sobre o assunto.

Da direcção da Empresa de Águas e Saneamento Básico do Lobito, os moradores esperam, além da reposição da normalidade, que prestasse informação à volta das razões de mais esta “seca”. “As empresas têm de ter a cultura de informar os clientes sobre o que se passa”, reclama dona Maria Teresa, moradora do Bairro Novo, insatisfeita com a especulação que determinados cidadãos – a quem chama de aproveitadores – estarão a promover face ao cenário.

De acordo com a dona Maria Teresa, o Natal – Dia da Família, para alguns, e do nascimento de Jesus, para outros – foi transformado em dia de correria à procura do precioso líquido, porquanto muita gente viu-se obrigada a andar com bacias e bidons à cabeça da zona alta à baixa em busca de água. À RNA Lobito, muitos cidadãos que se deixaram de que determinados cidadãos estariam a praticar preços exorbitantes. “A banheira está a 60 ou 70 kz. Uns estão a sair lá de cima pé para acarretar água, acordámos às 5 horas para procurar”, disse uma senhora. Esta estação emissora tentou ouvir, sem sucesso, a direcção encabeçada pelo engenheiro Henriques Calengue.

O mesmo sucedeu ao OPAÍS. Segundo apurou este jornal, as empresas de águas e saneamento de Benguela e Lobito confrontam-se, actualmente, com problemas fi nanceiros decorrentes da retirada dos subsídios ao preço que vinham sendo atribuídos pelo Ministério das Finanças, obrigandoas a contar apenas com a facturação mensal junto de clientes para suportar os custos operacionais.

A do Lobito, disse uma fonte da empresa, sem os grandes contribuintes, está com uma facturação mensal de mais de 80 milhões de kwanzas, ao passo que a sua congénere de Benguela tem uma facturação bruta mensal de Mais de 100 milhões. A privação do fornecimento de água surge numa altura em que a direcção das Águas em Benguela adverte para a necessidade de o Executivo efectuar investimentos na ETA- Luhongo, sob pena de se registar uma crise de água sem precedentes em Benguela, tal como noticiara OPAÍS. Saliente que a ETA- Luhongo é um pulmão para os municípios do litoral (Benguela, Lobito, BaíaFarta e Catumbela) no que ao fornecimento diz respeito.

A directora do Gabinete dos Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Jandira Ribeiro, afi rmou que o problema se deveu a questões de natureza técnica decorrentes da avaria registada no gerador, revelando que há 7 anos que o sector das Águas não benefi cia de investimentos de grande vulto. De acordo com a responsável, a zona alta do Lobito necessita de 5 metros cúbicos para satisfazer as necessidades.