SIC prende ex-directora dos transportes do Cunene

A informação foi avançada ontem, Sexta-feira, à imprensa em Ondjiva, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional da Delegação do Interior no Cunene, Piedade Pombal, tendo referido que entre os meios alegadamente desviados constam um camião e quatro viaturas ligeiras.

Disse que os meios já foram recuperados pelo efectivo da Polícia Nacional, cujos títulos de propriedade das viaturas estavam passados em nome da ex directora dos Transportes da província do Cunene. Fez saber que, além da antiga directora dos Transportes, foi ainda detido nesta semana, no posto fronteiriço de Santa Clara, um cidadão nacional, supostamente por estar envolvido na prática de tráfico humano, sendo vítima um menor de oito anos de idade. Referiu que, durante a semana, foi ainda desmantelado um grupo de marginas que se dedicava ao roubo de motorizadas na cidade de Ondjiva, cuja operação resultou na apreensão de três motos.