Horizonte Njinga Mbande encerra ano cultural com exibição de contos infantis

O grupo teatral Horizonte Njinga Mbande encerra o ano cultural 2019 com a exibição de contos teatrais infantis, que decorrem desde Quinta-feira, 26, até ao Domingo, 29, às 14 horas e 30 minutos no seu auditório, em Luanda. Trata-se da famosa história do “Capuchinho vermelho” e contos sobre o “Nascimento de Jesus”, além de brincadeiras e diversão com palhaços, realizadas pelo conjunto infantil da mesma agremiação.

Em conversa com OPAÍS, o actor José Galiano realçou que as referidas exibições são para justificar as poucas realizadas ao longo do ano. Avançou que o presente projecto prosseguirá no próximo ano, com performances exibidas quinzenalmente. “A nossa ideia é de no próximo ano ter um programa regular, de exibições infantis. Pretendemos brindar os mais pequenos com esses espectáculos, uma vez ter constatado que são poucas as actividades realizadas neste nível direccionadas aos petizes”, observou.

Em cartaz está ainda a peça “O Xuxuado”, mostradas nos dias mencionados anteriormente, em duas sessões, às 19 e às 21 horas. A peça conta a estória de Bruna, uma jovem tímida e discreta que é aconselhada pela sua Madrinha a ser mais aberta e extrovertida, além dos conselhos ela oferta-lhe uma peça de roupa, que provoca vários problemas que Bruna pensou em vir a ter.

200 espectáculos em 2019

Segundo o actor, a referida peça consta do leque das mais de 200 exibições realizadas no ano em curso. Por essa razão, em 2020 pretende-se continuar com o mesmo ritmo além de levar o teatro às comunidades, aos mercados, escolas e centros de acolhimento, de modo a tornar esta arte mais abrangente.

“Pretendemos manter com essa mesma cifra, as mesmas metas, fazer novas estreias e apostar no teatro infantil. Vamos também voltar a fazer apresentações na comunidades para que essa franja da sociedade possa ter a oportunidade de apreciar espectáculos do género”, enfatizou.

Projecto

O actor avançou ainda que no próximo ano pretendem inaugrar o novo auditório do colectivo, apetrechada com tecto falso, revestimento de madeira, sistema de iluminação, climatização, entre outros. A açcão será tida como o marco do 33º aniversário do grupo, assinalado em Outubro do ano em curso. “Ela está totalmente modificada com equipamento adquirido na África do Sul e na China, sobretudo.

A intenção do grupo era inaugurá-lo este ano, mas não conseguimos. Pelo que temos as condições criadas para o ano que vem”, contou. Outra pretensão do grupo é aprimorar a sua gestão, no que concerne aos cursos, bem como virar as apostas para apresentações e intercâmbio no mercado internacional.

O grupo

Nesta área de actividade, o HNM está subdividido em 4 escalões: Núcleo A, Núcleo I, Núcleo II e o Núcleo Infanto-Juvenil, respectivamente. Além do teatro, produzem outras actividades artísticas, tais como a dança, música, pintura, teatro corporativo, entre outras.

O Horizonte Njinga Mbande considera que a arte deve ser tratada com toda a seriedade e profissionalismo, pelo que têm consigo o espírito empresarial na sua estrutura e por isso prestam diversos serviços nesta área, criando assim um “ensaio” para uma potencial “Indústria do Teatro”. No âmbito da promoção, resgate e defesa do teatro em Angola, constam do seu vasto currículo vários prémios.

Para garantir a qualidade dos actores e outros profissionais da área, em Angola, criaram em 2010 vários cursos que permitiram a formação de diversos actores que hoje singram no teatro, na televisão e no cinema. Entre as suas obras mais vistas no ano em curso consta “A sogra”, “O padrasto”, “A jardada”, “Tribunal dos sonhos”, “O casal”, “O exonerado”, “Jardada”, “Condolências” e “Kamasutra”.