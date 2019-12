Inscrições para 300 bolsas nas melhores universidades do mundo arrancam no dia 13 de Janeiro

Os cidadãos que pretendem concorrer para uma das 300 vagas disponíveis no Programa de Envio Anual de Licenciados/Mestres Angolanos com Elevado Desempenho e Mérito Académico para as Melhores Universidades do Mundo poderão candidatar-se de 13 de Janeiro a 31 de Março de 2020, anunciou, ontem, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

De acordo com um comunicado de imprensa a que OPAÍS teve acesso, as bolsas de estudo disponíveis por níveis de ensino para o ano de 2020 se destinam a especialidades médicas, a mestrados e doutoramento.

Os interessados nos cursos de mestrado deverão ter até 30 anos de idade, ao passo que os que pretendem habilitar-se a uma das vagas para o doutoramento a idade limite é de até 35 anos. Outra das condições exigidas é ter uma média igual ou superior a 16 (dezasseis) nos níveis precedentes (Licenciatura e Mestrado) e os candidatos do sexo masculino devem ter ainda a situação militar regularizada. As candidaturas serão feitas, exclusivamente, no site www.inagbeonline.com.

Aos interessados, com visto de estudante de até 2 anos de permanência no país de formação, aceites ou a frequentar um curso de pós-graduação (1º ano de Mestrado, ou 1°/2° ano de Doutoramento), devem encontrarse numa universidade colocada no ranking das 600 melhores universidades do mundo em 2019, dentro de um dos rankings: Times Higher Education Ranking, QS World University Ranking e ARWU- Shangai Ranking.

As instituições de ensino superior inseridas nesses rankings estão localizadas nos seguintes países: África do Sul, Argentina, Austrália, Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, Japão, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia, Rússia, Singapura, Suíça e Ucrânia.

O documento diz que o processo de selecção decorrerá em Angola, assegurado por um Júri Nacional, constituído por sete fases consecutivas e eliminatórias, nomeadamente: candidatura, análise documental, testes de conhecimento, entrevista centrada nas competências, entrevista final, exames médicos e selecção pela Instituição de Ensino Superior Estrangeira.

“Os candidatos já aceites ou a frequentar cursos de pós-graduação em instituições no estrangeiro referidas, estão isentos das fases 3, 4, 6 e 7 deste processo selectivo”, lêse no documento.

Calendário do processo de candidatura e selecção

a) Entrega das candidaturas, online – 13 de Janeiro a 31 de Março, 2020;

b) Publicação dos tópicos de estudo por domínios – 31 de Janeiro, 2020;

c) Análise documental e validação das candidaturas – 01 a 27 de Abril, 2020;

d) Publicação dos resultados, online – 28 de Abril, 2020;

e) Reclamações e respostas – 29 de Abril a 06 de Maio, 2020;

f) Realização dos testes de conhecimento – 12 de Maio, 2020;

g) Publicação dos Resultados dos Testes – 26 de Maio, 2020;

h) Reclamações e respostas – 27 a 29 de Maio, 2020;

i) Realização das entrevistas centradas nas competências – 02 a 09 de Junho de 2020;

j) Realização da entrevista final – 02 a 09 de Junho, 2020;

k) Publicação do Resultado final – 15 de Junho, 2020.

Locais de realização dos testes de conhecimento

Luanda: Universidade Agostinho Neto – Candidatos de Luanda, Bengo, Cuanza-Norte, Uíge, Malange e Zaire; Cabinda: Universidade 11 de Novembro – Candidatos de Cabinda; Benguela: Universidade Katyavala Bwila – Candidatos de Benguela e Cuanza-Sul; Huambo: Universidade José Eduardo dos Santos – candidatos do Huambo, Bié, Moxico e Cuando Cubango; Lubango: Universidade Mandume Ya Ndemofayo – candidatos da Huíla, Namibe e Cunene; Dundo: Universidade Lueji A´Nkonde – candidatos da LundaNorte e da Lunda-Sul;