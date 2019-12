Mincult junta técnicos para balanço

Por essa razão, o Ministério da Cultura promove na sua sede, no dia 30 de Dezembro de 2019 (Segunda-feira), a partir das 11 horas, um encontro com a participação dos Directores Gerais, Directores dos Museus Nacionais e Regionais, Directores Gerais Adjuntos, Consultores e Chefes de Departamento, sob orientação da titular do Departamento ministerial da Cultura, Maria da Piedade de Jesus. Entre algumas acções realizadas este ano destaca-se o Festival Internacional da Cultura (FestiKongo), ocorrido de 5 a 8 de Julho, na cidade de Mbanza Kongo, uma das actividades que consta das nove recomendações da UNESCO, no âmbito da inscrição do Centro Histórico da capital do antigo Reino do Kongo na lista do Património Mundial.

Este evento ficou marcado pela diversidade artística patente durante os quatro dias do Festikongo, que integrou as regiões que estavam adstritas, à época, ao Reino do Kongo, designadamente, da República Democrática do Congo (RDC), Congo Brazzaville e Gabão. Outro destaque deste ano foi a realização da I Bienal de Luanda – “Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz”, cujo objectivo principal foi desenvolver o movimento pan-africano para uma cultura de paz e não-violência, através do estabelecimento de parcerias envolvendo Governos, sociedade civil, comunidade artística e científica, sector privado e organizações internacionais Por outro lado, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, exonerou ontem, a seu pedido, João Domingos Silva Constantino, do cargo de secretário de Estado para as Indústrias Criativas [do Ministério da Cultura], para o qual havia sido nomeado em Outubro de 2017. Em sua substituição no cargo, foi nomeado também por decreto com data de ontem, João Pedro da Cunha Lourenço, até então director da Biblioteca Nacional