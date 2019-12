O Petro de Luanda foi goleado, por 1-4, hoje, na visita ao Wydad de Casablanca (Marrocos) no Estádio Mohammed V, em jogo referente à terceira jornada do grupo C da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Com ‘hat-trick’ de Ayoub El Kaabi, aos 28, 79 e 90+1 minutos, e autogolo de Wilson, aos 84, os marroquinos conquistaram a vitória e consolidaram a segunda posição no grupo, com cinco pontos, menos dois que o líder Mammelodi Sundowns.

Por sua vez, Tony aos 68’, marcou pela equipa do Catetão, última colocada, com um ponto, e que diz, praticamente, o adeus à segunda fase da competição.