PR optimista num ano melhor

“Estamos optimistas que será melhor porque temos a certeza que, embora a vontade dos homens não seja o único factor para transformarmos a nossa sociedade, ela é determinante sobretudo, se nos consciencializamos que as transformações que desejamos, não dependem só do Presidente da República, mas sim da unidade de acção entre todas as forças vivas da nação”, disse o Chefe de Estado na cerimónia de cumprimentos de fim de ano.

Para o Presidente, é importante a conjugação de esforços de todas forças políticas, organizações da sociedade civil e, de uma forma geral, de todo o povo. “Se trabalharmos em conjunto com certeza que seremos capazes de construir uma Angola melhor”, vincou. Para concluir a sua breve intervenção, o Presidente da República brindou a que “2020 seja o início desta Angola melhor. Felicidade a todo povo angolano”. Acompanhado da primeira-dama,

Ana Dias Lourenço, o Presidente da República recebeu os tradicionais cumprimentos de fim de ano do vice-presidente da República, Bornito de Sousa, do presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, e dos juízes-presidentes dos tribunais. Participaram, igualmente, no acto procuradores, deputados, governantes, responsáveis dos órgãos de Defesa e Segurança, líderes dos partidos políticos, funcionários da Presidência da República, entidades religiosas e representantes da sociedade civil. ANGOP