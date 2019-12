Administração do Porto de Luanda adverte sociedade sobre tentativas de burlas

A Administração do Porto de Luanda (EP) adverte a sociedade que “um grupo organizado de indivíduos” está a agir de má-fé, usando o nome da Empresa Portuária de Luanda (EPL), com objectivo de realizar burlas

De acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete de Comunicação Institucional do Porto de Luanda, os burladores usam pessoas desprevenidas, fazendo-as crer da existência de um processo de venda de viaturas armazenadas no recinto portuário. “A EP teve conhecimento de uma situação ocorrida, recentemente, nas redes sociais em que um perfi l criado no Facebook em nome de Jofre Van-Dúnem, fornece mensagens, contacto telefónico e o nome do Presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, como sendo a pessoa de contacto no Porto de Luanda”, sublinha a nota. Face ao sucedido, o Porto de Luanda informa a sociedade que não procede a venda de viaturas ou de mercadorias dentro da sua área de jurisdição. O comunicado acrescenta ainda que o Porto de Luanda apenas realiza movimentações de cargas e descargas de mercadorias no âmbito do processo de importação e exportação, não havendo qualquer possibilidade de venda ao público de mercadorias no seu recinto. A EP recomenda a sociedade que caso sejam alvos deste tipo de tentativas que participem às autoridades policiais, finaliza o comunicado.