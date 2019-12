Heavy C e Gutto inauguram IV temporada do “Duetos N’Avenida”

O estilo musical R&B estará em alta quando Heavy C e Gutto tomarem de “assalto” o palco da Casa 70, para uma apresentação em duo, no quadro do projecto “Duetos N’Avenida”, sob a égide da Zona Jovem Produções

Por:Jorge Fernandes

A IV temporada do projecto musical “Duetos N’Avenida” inicia a 29 de Fevereiro, com a entrada em cena de Heavy C e Gutto, a partir das 20 horas, na Casa 70, em Luanda, no âmbito da abertura da IV temporada desta iniciativa, cuja primeira fase encerra no mês de Junho. No entanto, a escolha para a abertura da temporada recaiu para a dupla (Heavy C e Gutto), cujo reportório assenta na riqueza e na diversidade da música angolana em que ambos têm as impressões digitais marcadas com temas de sucesso nos últimos 20 anos. Quanto à escolha dos temas, a produção artística do espectáculo ainda não avançou, tendo apenas garantido que as melhores e as mais aguardadas pelo público, deverão ser revisitadas, sendo o desafio em duo o mais desafiante para os músicos. “São dois artistas que muito aprecio, sobretudo o Gutto, tem uma sonoridade ímpar e temas muito intemporais. Voltar a vêlo cantar e ainda mais num formato como propõe a produção deste concerto, é de facto desafiante para os artistas”, anota uma fã nas redes sociais.

Reacções

As reacções do cartaz de abertura prosseguem com algumas expectativas e acima de tudo o regresso à ribalta de Gutto, que de há um tempo a esta parte não tem aparecido para o grande público como habituou em épocas anteriores. “Gosto de ouvir os dois, são praticamente da mesma geração, de certeza que cada um deles há-de dar o melhor de si para uma boa apresentação. Ver Heavy C e Gutto é de facto um regalo, e espero poder estar presente, e com eles reviver os seus grandes temas”, confidenciou a OPAÍS, Lúcia Paulo, que viu Heavy C em palco, em Setembro último, no Espaço Aplausos, na cidade do Sequele. Segundo o director executivo, Figueira Ginga, é uma vitória ter o projecto inserido na agenda cultural da cidade e já a atrair fãs vindos de outras províncias. “Isso nos enche de prazer. Vamos já entrar para o segundo ano na certeza de que o excelente resultado se dá, principalmente, pela diferença que conseguimos proporcionar. Isso é fantástico”, manifestou.

Outras apresentações

No prosseguimento da IV temporada a Zona Jovem Produções revelou os próximos cartazes, tendo na ocasião salientado a formação inusitada das duplas, e a aposta recai para duetos improváveis. Na sequência, em Abril, os cantores gospel Bambila e Miguel Buíla voltam ao Duetos para mais uma apresentação no Centro de Conferências de Belas (CCB) e, no mesmo mês, de volta a Casa 70, será a vez de Yuri da Cunha formar dupla com Grupo Kituxi. Em Maio, o Duetos N’Avenida traz Livongh e Ivan Alekxei e, no encerramento da temporada, em Junho, Puto Português e Don Caetano, aquecem as hostilidades, igualmente, no palco da Casa 70.