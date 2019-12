Níveis de prevalência de HIVSida reduzem no Cuanza- Norte

A província do Cuanza-Norte registou uma redução dos níveis de prevalência do VIHSida de 3,2 (em 2018) para 2,35 (em 2019), fruto das acções das autoridades locais viradas ao reforço da sensibilização e da assistência às pessoas portadoras da doença

Dados do gabinete provincial da Saúde a que a Angop teve acesso, indicam um balanço provisório de 2019, que apontam o registo de 863 novos casos positivos de VIH-Sida fruto de 36.331 testes da doença realizados durante o ano. A fonte refere que em 2018, a província havia registado 890 casos positivos de VIH-Sida com saldo de 19 óbitos. Segunda o balanço, as autoridades sanitárias do Cuanza-Norte consideram ter a situação do VIH-Sida sob controlo, fruto de um trabalho intenso de sensibilização em curso junto das comunidades em idade reprodutiva. A par do síndrome de imunodeficiência humana, a malária com 168. 475 casos registados e 227 óbitos, seguido da tuberculose com 671 casos diagnosticados e 19 óbitos e a tripanossomíase com 12 casos são apontadas como as patologias mais letais na província. Para o asseguramento da assistência médica às populações, o sector conta com um quadro de 136 unidades de saúde, com destaque para quatro hospitais, 20 centros de saúde, 106 postos médicos que congregam um universo de 1.202 camas. O funcionamento das referidas unidades é assegurado por 1.789 profi ssionais de diversas áreas, entre os quais 28 médicos ( 20 nacionais e oito expatriados), 875 enfermeiros, 103 técnicos de diagnóstico e terapêutica, sete técnicos superiores de saúde, 409 trabalhadores de apoio hospitalar e 302 administrativos.