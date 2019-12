O editorial: Assim seja. Sra. Ministra

O Ministério das Pescas e do Mar pretende, em 2020, recuperar os entrepostos frigorífi cos degradados, a Empresa Nacional de Pesca Industrial (Peskwanza) e a conclusão das lotas em construção no país, afi rmou ontem a titular do sector, Maria Antonieta Baptista. Tudo boas intenções, mas haja dinheiro para as efectivar. É que Peskwanza e lotas, são expressões que confi guram um disco riscado há muito. Esperemos que desta vez seja para valer, e esperemos também que no fi m do próximo ano estas palavras não ressurjam associadas à expressão “falta de dinheiro”. ƒ que o sector das Pescas é absolutamente importante para Angola, para o suprimento de proteína para os angolanos, e tendo o país um mar tão vasto, é incompreensível o preço com que o pescado chega à mesa do cidadã