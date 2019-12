Oposição da Costa do Marfim diz que caso de Soro é tentativa de reprimir dissidência

Um grupo de partidos de oposição da Costa do Marfim acusou as autoridades estatais na Sexta-feira de tentar intimidá-las antes das eleições presidenciais do próximo ano, denunciando um novo mandado de prisão contra o candidato presidencial Guillaume Soro

Um procurador público disse que Soro, um ex-líder rebelde da Costa do Marfim, pode ser condenado a prisão perpétua por planear um golpe. Embora o seu paradeiro não seja claro, acredita-se que Soro esteja na Europa e mais de 15 pessoas próximas a ele foram presas como parte de uma investigação. “Essas acções são tentativas de silenciar todas as críticas da oposição ao governo, quando deveríamos discutir como está a ser organizada a eleição de 2020”, disse o político Gnonzie Ouattara da Coligação de Reconciliação, Democracia e Paz (CRDP), uma aliança de 21 partidos opositores, incluindo o de Soro, em entrevista colectiva. “Guillaume Soro não é culpado de nada”, disse ele. Soro denunciou a investigação como motivada politicamente.

O caso aumentou as tensões antes da votação de Outubro de 2020, que é considerada um teste da estabilidade da Costa do Marfim após duas guerras civis desde o início do século. No seu primeiro comentário sobre a investigação, o governo da Costa do Marfim disse que havia tomado nota de que tinha sido emitido um mandado de captura internacional contra Soro. Numa declaração sobre o caso, condenou “medidas inaceitáveis para mergulhar a sociedade marfinense de volta ao passado doloroso de várias crises sóciopolíticas que o nosso país conheceu”. O presidente Alassane Ouattara venceu a reeleição em 2015, mas não está claro se ele concorrerá a um terceiro mandato, aprofundando a incerteza sobre o voto na maior economia da África Ocidental francófona, também o maior produtor de cacau do mundo. Soro mantém a lealdade de muitos ex-comandantes rebeldes que ocupam altos cargos no exército. Ele serviu por vários anos como presidente da Assembléia Nacional, mas desde então se desentendeu com Ouattara.