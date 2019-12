Pelo menos dois mortos após atiradores abrirem fogo contra grupo de jovens latinos no Texas

Pelo menos duas pessoas morreram após atiradores abrirem fogo contra um grupo de jovens latinos que filmavam um clipe de rap na cidade norte-americana de Houston, no Texas

Pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas após atiradores abrirem fogo contra um grupo de jovens latinos, nesta Sexta- feira (27) à noite. “Acreditamos agora que o número de vítimas do tiroteio é, no mínimo, oito. Um grupo de latinos (com cerca de 20 anos de idade) estava a gravar um vídeo- clipe num estacionamento, quando suspeitos não identificados abriram fogo contra o grupo”, escreveu o xerife do condado Ed Gonzalez no Twitter. O chefe da Polícia local, Ed Gonzalez, não descarou a possibilidade de haver mais vítimas do incidente. O local é cercado por residências. Por isso, a Polícia ainda busca eventuais vítimas de balas perdidas entre os moradores locais. De acordo com Gonzalez, foram efectuados muitos disparos, o que o leva a crer que possa haver mais vítimas que eventualmente se deslocaram para o hospital.