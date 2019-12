Petro de Luanda goleado em Casa Blanca

O embaixador angolano perdeu ontem por 4-1 com o Wydad de Marrocos, no fecho da 3ª jornada da Liga dos Campeões Africanos, no Estádio Mohamed V, comprometendo assim a passagem para a outra fase na prova

Por:Sebastião Félix

O Petro de Luanda foi goleado ontem na Liga dos Clubes Campeões Africanos, na cidade de Casa Blanca, em Marrocos. Na terceira jornada do grupo C, o embaixador angolano perdeu por 4-1 com o Wydad, no Estádio Mohamed V. O avançado Ayoub El Kaab, com jogadas surpreendentes a partir do meio campo, fez um hat-trick. O atleta, que fez gato sapato aos defesas do Petro, deu alegria aos adeptos da sua equipa nas bancadas. Depois do apito final, foi ovacionado e levado ao colo pelos seus colegas, uma vez que teve uma noite de ouro. No reatamento da partida, o embaixador angolano ainda reagiu, colocando em alguns instantes o adversário no seu reduto defensivo. Por esta razão, o avançado Toni marcou aos setenta e nove minutos, mas não tiveeram consistência defensiva. Volvidos seis minutos, Wilson deu vantagem aos marroquinos do Wydad. Marcou na sua própria baliza. O auto-golo acabou as esperanças do Petro de Luanda no terreno de jogo, por isso limitouse a ouvir o apito final do zambiano Janny Sikzwe. Com esta goleada, os tricolores mantêm-se na última posição com um ponto e com esperanças muito remotas de chegar à outra fase na prova. Por sua vez, o Wydad chega aos cinco pontos, menos dois que o líder Mamelodi Sundowns da África do Sul. Ao Petro de Luanda resta apenas regressar ao país e corrigir o que falhou durante a partida em Casa Blanca. Na primeira jornada, o embaixador angolano perdeu com o emblema sul-africano por 3-0. Na segunda ronda, empatou no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, com o USM da Argélia a uma bola.