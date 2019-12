SIC resgata corpo de recém-nascida numa fossa

Os Serviços de Investigação Criminal (SIC) em parceria da Protecção Civil e Bombeiros da Lunda-Sul, resgataram na noite de sexta-feira, no bairro Candembe, em Saurimo, o corpo de uma recém- nascida jogada numa fossa pela sua progenitora

De acordo com uma fonte do SIC, tomaram conhecimento do caso através de uma denúncia feita por moradores da circunscrição, quando estes sentiam mau cheiro derivado da fossa e comunicaram de imediato às autoridades. Sem precisar o tempo que a vítima fez na fossa, o corpo da recém- nascida apresentava um estado de decomposição e foi de imediato a enterrar no cemitério do 14. Peritos da instituição trabalham para identificar a autora do crime e detê-la, pois segundo o SIC, considera-se homicídio qualificado. Este é o primeiro caso do género deste ano, que chocou as autoridades governamentais e a sociedade civil.