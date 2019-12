Por:Kâmia Madeira

É hábito olharmos para o novo ano, como mais uma oportunidade de fazermos diferente, tudo aquilo que não conseguimos conquistar almejamos fazê-lo no ano que se inicia, pois temos fé e esperança de que as coisas serão diferentes, assim sendo e como se já fosse dia 31 de Dezembro aproveito o momento para pedir 12 desejos comendo uma uva passa por cada um. 1- Desejo que a diversificação económica ganhe rumo e que saibamos se é com a agricultura ou o turismo que deixamos de ser petro dependentes. 2- Desejo que neste novo ano lectivo, mais crianças ingressem no sistema de ensino e que se adaptem novas formas de leccionar, como escolas rurais ou tele-escolas. 3- Desejo que as crianças com menos de 5 anos deixem de morrer com malária ou outras doenças que perigam as oportunidades das novas gerações. 4- Desejo que o emprego possa ser uma realidade, mas com uma ressalva um canudo na mão não é garantia de profissão e competência. 5- Desejo que se possa resolver a questão da reciclagem, pois se existem tantas famílias que recolhem latas e plásticos para vender ao kilo, é possível criar postos de trabalho para os mesmos. 6- Desejo que a violência contra a mulher, crianças e idosos diminua consideravelmente. 7- Desejo que se formem mais assistentes sociais, para que possamos ter mais famílias sinalizadas e acompanhadas pois não podemos continuar a cruzarmos-nos com tantos “alienados” pelas ruas da cidade vítimas de alcoolismo, consumo de drogas ou apenas stress. 8 – Desejo que a economia informal deixe gradualmente de o ser, pois formalizar garante mais uma fonte de receita para o estado. 9- Desejo que o turismo com nichos específicos vingue, pois é um sector que cria postos de trabalho. 10- Desejo que ser-se ético vire moda, e que o cuidado e respeito ao próximo seja tendência. 11- Desejo a todos nós saúde e fé. 12- Desejo que 2020 seja um ano próspero, mas igualmente consciente pois a mudança começa dentro de cada um de nós.