Adalberto diz que MPLA tem “medo das autárquicas”

UNITA diz existirem sinais claros de inviabilização das eleições autárquicas em 2020. O seu presidente apontou, falando a OPAÍS na cerimônia de cumprimentos de fim-de -ano ao Presidente João Lourenço, a falta de vontade política do MPLA para partilha do poder com o cidadão como o grande receio sobre as autarquias

Por:Norberto Sateco

O líder do maior partido da Oposiçao acredita existirem fortes sinais da parte do partido que governa para inviabilizar as realizaçao das eleições autárquicas no próximo ano. Adalberto Costa Junior, em exclusivo a OPAÍS, disse existir ‘medo’, em quem governa o país há longos anos, de partilhar o poder com o povo, transitando de uma governaçao horizontal para a vertical.

“Basta ver o atraso desnecessário que se regista na aprovação do pacote legislativo autárquico”, tomou como exemplo, tendo o político garantido tudo fazer para que as autarquias sejam realizadas na data aprazada e em todos os municípios do país. Em relação à crise económica que Angola atravessa, receia que venha a agravar-se, caso o Governo resolva retirar os subsídios aos combustíveis. Para ele, estas medidas devem ser implementadas em simultâneo, potenciando o sector privado, este que pode garantir a estabilidade economia por via da produção interna e da criação de postos de trabalho. “Se assim não for, tudo vai acabar por pesar no bolso do cidadão que já se encontra com o poder de compra muito baixo”, disse.

“Angola é um país com enormes potencialidades e com rigor podemos, não há razões de existir crise. Mas o grande problema é que quem vai em frente tem que iluminar, tem que ser um exemplo de rigor e sacrifícios”, precisou. Adalberto Costa Junior afirmou que um dos grandes eixos da sua governação será (se for eleito em 2022) privilegiar o dialogo e relações de confiança, legitimando as instituições, sabendo que elas precisam de fazer muito mais do que têm feito. Adalberto Costa Junior é o terceiro presidente da UNITA, antecedido por Isaias Samakuva e Jonas Savimbi (o líder fundador do partido). O actual presidente foi eleito em Novembro último, no XIII Congresso.