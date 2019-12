Chuva destrói 191 casas no Cubal

Segundo o responsável, que fazia o balanço provisório da chuva à Rádio Benguela, das 191 casas desabadas figuram 65 no bairro Macoco, 41 na Pinguita e 85 na Calomanga.

Fernando Belo frisou que em colaboração com as autoridades locais, a administração municipal está a trabalhar para realojar a população em locais seguros e em familiares mais próximos.

“Hoje estamos com a situação minimamente mais segura a nível da administração e sem maior pressão e não temos nenhum aglomerado”, afirmou o responsável referindo que a administração vai continuar a trabalhar com as autoridades locais para persuadir a população a deixar de construir em zonas de risco e voltar para as casas cedidas em 2016.

Quanto as ocorrências nas comunas, disse não haver registo de muitas preocupações, com excepção da Capupa que tem uma ponte prestes a desabar.

“Nenhuma comuna tem a circulação interdita com a sede, tivemos o caso com a Yambala que actualmente já se circula normalmente”, notou o administrador adjunto, salientando que a situação já é calma, tendo em conta que o caudal do rio baixou e tem o seu curso normal.

No que toca ao sistema de alerta prévio no município, avançou que o mesmo não funciona de forma automática e que o Serviço da Protecção Civil e Bombeiros foi alertado sobre a situação e há intenção da instituição criar uma comissão municipal de protecção civil na localidade.

Ainda em consequência da chuva neste final de semana, três pessoas morreram, 60 casas ficaram destruídas e centenas de famílias desalojadas no município do Bocoio, enquanto no Caimbambo, uma ponte sobre o rio Calondo, 22 quilómetros da sede do municipal desabou, cortando a circulação entre a sede e a comuna da Canhamela e no rio cavaco em Benguela. A chuva devastou os campos agrícolas cultivados a beira do rio.

Angop