Domant FC do Bengo apresenta novo equipamento

O Domant FC do Bengo rubricou, em Caxito, um contrato de três anos com a marca belga de equipamento desportivo FURA, tendo em vista a temporada futebolística 2020. O presidente do Domant FC, Domingos António, destacou o facto de ser o primeiro clube angolano a apostar nesta marca desportiva que vai vestir a modalidade de futebol. Domingos António disse que o seu clube vai trabalhar para honrar o compromisso assumido, referindo que este acordo vai trazer um novo modo de vida. Por sua vez, o representante da FURA em África, Carlot Munday, explicou que pretendem com esta parceria ajudar o Domant FC a se equipar de uma maneira mais profissional, pois tem notado que há muitos clubes que se vestem de uma maneira amadora.

Carlot Munday considera que o acordo com o Domant FC do Bengo permitirá revelar a marca FURA no país e abrirão boutiques para a venda de equipamento desportivo. A FURA é uma marca de equipamento desportivo criada em 2006 em Liege, Bélgica. Em África desde 2015, veste as equipas do Africa Sport de Abidjan da Côte d’Ivoire e Vita Club de Kinshasa, da RDC. O Domant FC marcou presença pela primeira vez em 2015, fazendo história pela qualificação inédita de um representante da província do Bengo à prova rainha do futebol nacional, mas não resistiu e foi despromovido após 30 jogos disputados em que conquistou 19 pontos, fruto de cinco vitórias e quatro empates. A esses resultados somam-se 21 derrotas, 28 golos marcados e 55 sofridos, perfazendo um saldo negativo de 27 golos. Em 2017, a formação do Domant FC do Bengo regressou ao campeonato de futebol da 1ª divisão, vencendo o grupo A do apuramento ao Girabola2018, mas não conseguiu manterse na primeira divisão e foi relegado ao segundo escalão do futebol nacional. Actualmente, disputa o campeonato provincial de futebol do Bengo.