Homem esfaqueia várias pessoas perto de sinagoga em Nova York

Várias pessoas foram vítimas de um ataque com uma faca durante a celebração da festa hebraica de Chanucá

Segundo testemunhas, cerca das 22h00, hora local, um afro-americano atacou com uma faca um grupo de pessoas que celebrava a festa judaica na residência do rabino Rottenberg, em Monsey, nos arredores de Nova York. O assaltante entrou na casa, que fica ao lado da sinagoga, durante a celebração da festa judaica de Chanucá, tirou a arma branca e apunhalou os que estavam presentes, informa o canal de notícias CBSN. Além disso, o homem perseguiu as vítimas que começaram a sair a correr. Depois disso, entrou num automóvel e abandonou a cena do crime. Três judeus foram esfaqueados numa sinagoga em Monsey, esta noite. O intruso chegou à casa do rabino Rottenberg com uma faca. Não há palavras para descrever a ansiedade desse momento. De momento, não é conhecido o número exacto de vítimas. No entanto, o canal informa que pelo menos cinco pessoas foram transportadas para um hospital. A mídia local informou que duas das vítimas estão em estado crítico. Quanto ao atacante, era supostamente um afro-americano que tinha uma parte do rosto coberta por um lenço e fugiu da cena do crime num veículo Nissan Sentra. A NBC New York, citando a Polícia, informou que o suspeito foi preso após algumas horas. Segundo o jornal The Hill, a Polícia de Nova York recebeu oito denúncias de possíveis ataques antisemitas na cidade desde 13 de Dezembro.