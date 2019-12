o editorial:razão e amor em atraso

O mundo evolui, a tecnologia não pára de se massifi car, dando a impressão de que o conhecimento é plenamente partilhado pela humanidade, mas há ainda uma partilha por efectivar: a da razão. Que é muito mais do estarem pessoas de continentes diversos a jogar online o mesmo jogo. Esta requer também um enorme incremento do amor ao outro e da aceitação própria. Neste Sábado, em várias partes do mundo voltaram a acontecer ataques antissemitas. Neste fi nal de ano, a cumprir-se duas décadas já vividas no século XXI da nossa era, ainda há mortes por crimes de ódio, pela não aceitação do outro, ou pela nacionalidade, pelo tom de pele, ou por aquilo em que ele acredita. Ainda se mata pelas ideias no século da massifi cação da informação, que deveria ser do conhecimento também. E da razão.