“Reformas económicas não produzem resultados imediatos na vida do cidadão”

O ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, manifestou-se esperançado na mudança do actual quadro económico com a adopção de uma nova estrutura

Por:Norberto Sateco

A diversificação da economia angolana, por via do aumento da produção interna e redução das exportações, tem sido apanágio do Executivonos últimos anos, segundo o governante. Para o ministro de Estado e da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, as medidas conducentes a este efeito não têm garantido eficácia, de tal modo que o país continua refém do petróleo. O governante, que falava na cerimónia de cumprimentos de fim-de-ano, assinalou o facto de 95 por cento dos recursos externos advirem do petróleo, estando por isso o Governo a adoptar medidas para uma nova estrutura económica a serem implementadas em 2022. Uma destas medidas, acrescentou, estará centrada na competividade e na estabilização macroeconómica.

“Não se consegue atrair investimentos no ambiente de grandes desequilíbrios macro-económicos, preços desarticulados e incertezas dos cambiais”, disse Manuel Nunes Júnior, tendo adiantado estar em curso um processo que visa equilibrar as contas orçamentais, evitando o défice no Orçamento Geral do Estado, com despesas superiores às receitas, afastando possíveis endividamentos. Entretanto, após quatro anos de défices orçamentais, as autoridades económicas falam em superávide no OGE, recentemente aprovado. Manuel Nunes Júnior atribui a este facto uma extrema importância, por entender que quanto maior for o superávide, menor são as necessidades do país se endividar.

Questionado sobre um provável agravamento da situação económica em 2020, o ministro de Estado e Coordenação Económica, Nunes Júnior, descartou tal possibilidade, tendo adiantado previsões de crescimento positivo de 1.8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Relativamente aos programas de apoio a pequenas e médias empresas, Nunes Júnior diz estar a registar resultados positivos para o aumento da produção nacional O governante reiterou que o Executivo está a fazer de tudo para conquistar a confiança dos empresários, porque reconhece que não é seguro investir num país onde a lei não é igual par