10mil vagas para novos professores

Em 2019, o Governo abriu mais um concurso público para admissão de 10 mil professores. Bié, Zaire e Malange receberam uma quota de 1000 vagas cada, enquanto as restantes ficaram 154. Os 10 mil professores vão juntar-se aos cerca de 18 mil admitidos em 2018 que já se encontram em função, contribuindo na diminuição da cifra de 2 milhões de crianças fora do sistema de ensino.

No concurso público de 2018, das 20 mil vagas previstas, ficou-se por preencher 1253, sendo 402 da província do Bié, 355 lugares do Zaire e 161 da província de Malanje, nos diferentes níveis de ensino. Na divulgação dos resultados definitivos, o MED afastou todos os candidatos com menos de 10 valores que inicialmente preencheriam 20 mil vagas da quota disponibilizada, sendo que Isaac Paxe, então coordenador do referido concurso e director do Instituto Nacional de Formação de Quadros do sector, explicou a OPAÍS que as províncias comquotas perdidas seriam compensadas no concurso seguinte.

Angola tem actualmente 181.624 mil professores e precisa de mais 40 mil, segundo dados do Ministério da Educação.