Petro de Luanda tem a pior defesa da Liga dos Campeões

Depois da goleada em Casa Blanca, em Marrocos, pelo Wydad por 4-1, o Petro de Luanda regista a pior defesa da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol. Da primeira a terceira jornada, os tricolores sofreram oito golos, ao passo que o TP Mazembe tem o melhor ataque com seis. No grupo C, os tricolores perderam, por 3-0, na casa do Mamelodi Sundowns da África do Sul.

Em Luanda empataram a uma bola frente ao USM da Argélia e no Sábado passado foram goleados fora de casa. Deste modo, a equipa do Catetão ocupa a ‘lanterna vermelha’, ou seja, última posição do seu grupo com um ponto, lugar que complica as contas rumo à outra fase, menos seis que o líder, o representante sul-africano.

O segundo lugar é ocupado pelo Wydad com cinco, ao passo que o USM da Argélia é terceiro com dois pontos. Para sonhar com o apuramento aos quartos-de-final, o Petro de Luanda é obrigado a vencer a 11 e 25 de Janeiro, em casa, o Wydad e o Mamelodi Sundowns, pois terá de procurar um empate no reduto do USMA.

1º de Agosto envia emissário a Lubumbashi

O director para o futebol do 1º de Agosto, Fernando Barbosa “Barbosinha”, disse que o clube enviou à cidade de Lubumbashi, República Democrática do Congo (RDC), para acompanhar os trabalhos do TP Mazembe, adversário da próxima jornada do grupo A.

A formação do RI-20, ocupa o último posto com dois pontos, os mesmos que o Zesco United da Zâmbia na terceira posição. Este grupo é comandado pelo TP Mazembe com sete, o lugar seguinte é ocupado pelo Zamalek com quatro.