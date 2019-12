São Silvestre sai hoje às ruas de Luanda

A 64ª edição da corrida pedestre de fim-de-ano “São Silvestre” disputase hoje, Terça-feira, num percurso de 10 quilómetros, a partir das 17:00. O tiro de largada será dado no Largo da Mutamba, sendo que o corte da meta será feito no Estádio dos Coqueiros em Luanda. A prova, que será disputada por mais de dois mil atletas, não contará com a participação de fundistas estrangeiros.

A Federação Angolana de Atletismo (FAA) cancelou a vinda de atletas estrangeiros por falta de verbas. De acordo com o presidente da FAA, Bernardo João, as condições estão asseguradas para o arranque da prova. A Polícia Nacional, Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, bem como o INEMA vão garantir a segurança da prova. A competição teve início em1954, tendo Isidro Louro do Clube Atlético de Luanda, sido o vencedor.

O queniano Makua Nyandusi e a etíope Bayenesh Ayele foram os vencedores da última edição. Com o tempo de 30 minutos e 20 segundos, o queniano suplantou o etíope Tesfera Mosisa, que ocupou o segundo lugar, ao cronometrar 31 minutos e 15 segundos. Por seu lado, Alexandre João, do Interclube, quedou-se na terceira posição ao cronometrar 31 minutos e 53 segundos.

Entretanto, a corrida passará pelas avenidas Amilcar Cabral, Revolução de Outubro, Ho-Chi Min, Alameda Manuel Van-Dúnem, Kinaxixi, Rua da Missão, 4 de Fevereiro, Baleizão, Rua Francisco das Necessidades eterminada nos Coqueiros.