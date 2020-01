Ano “negro” para o desporto angolano

O ano de 2019 foi negro para o desporto angolano. Houve mais fracassos do que sucessos dentro e fora do continente africano. Vários factores colocaram em estado sólido o rei e a rainha, ou seja, o futebol e o basquetebol no contexto das nações. Improviso e uma gestão assente em princípios empíricos de algumas federações e clubes enterraram o desporto angolano.

A crise financeira e económica que assola o país também agudizou a preparação de algumas selecções nacionais. No desporto-rei, a Selecção Nacional teve uma participação para esquecer no CAN 2019 que o Egipto acolheu. No grupo E com o Mali, a Tunísia e a Mauritânia, os Palancas não passaram da primeira fase na cidade de Ismailia.

Os pupilos de Srdjan Vasilevic ficaram na terceira posição com dois pontos resultantes de dois empates e uma derrota frente ao Mali. A Selecção Nacional teve uma prepração conturbada. Faltou dinheiro e estratégia por parte da Federação Angolana de Futebol (FAF) liderada por Artur Almeida. Depois do fracasso no CAN 2019,

o presidente de direcção do órgão que rege a modalidade no país justificou como se estivesse em zonas cinzentas. Por sua vez, a Selecção de futebol em sub-17 escreveu o seu nome no Mundial da categoria que o Brasil acolheu em Novembro passado. No palco da competição, os Palanquinhas chegaram aos oitavosde-final, batendo a Nova Zelândia por 2-1 e o Canadá pelo mesmo resultado no grupo A.

Na jornada seguinte, os atletas de Pedro Gonçalves perderam diante dos anfitriões por uma duas bo

Infantino visita Angola O presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou Angola em Novembro passado à convite da Federação Angolana de Futebol (FAF).

Em Luanda, com o seu filiado, Artur Almeida, fez uma visita guiada ao Campo do São Paulo, onde devera investir seis milhões de dólares e torná-lo num centro de estadio para as selecções. Infantino foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço, e também pelo governador provincial de Luanda, Sérgiuo Luther Rescova.