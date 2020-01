Casal presidencial escolhe Benguela para passagem de ano

De acordo com uma nota da CASA-CIVIL do Presidente da República, tornada pública na noite de Segunda-feira, o descanso do Chefe de Estado seráno interior do país, em companhia da família na província de Benguela. A aeronave que transportava o casal presidencial aterrou na tarde Terça-feira, 31, no Aeroporto Internacional da Catumbela, depois de 45 minutos de vôo, de Luanda a Benguela. No aeroporto, o Chefe de Estado e sua esposa foram recebidos pelo governador provincial de Benguela, Rui Falcão Pinto de Andrade, e demais membros do aparelho do Estado.

Posteriormente, João Lourenço e a primeira-dama dirigiram-se às viaturas, em cortejo, rumo ao Palácio do Governador, à Praia Morena. Postos lá, o Presidente da República manteve um encontro, em privado, com o governador Rui Falcão. Fontes consultadas por OPAÍS adiantam que o regresso do casal ao conforto do Palácio Presidencial da Cidade Alta está marcado para o dia 6 de Janeiro de 2020, embora haja quem acredite que o titular do Poder Executivo vá sair antes da data prevista.

Segundo apurou este jornal junto de fontes governamentais, é a primeira vez, desde que assumiu a presidência, que João Lourenço escolhe uma província do interior do país para a passagem de ano, também conhecida por reveillon, tendo igualmente aplaudido o facto de o casal presidencial ter preferido Benguela ao estrangeiro.

“O Presidente fugiu à azáfama da cidade capital, é muita confusão naquilo. Viagem ao estrangeiro é sempre mais caro, claro”, esclarece uma fonte, sob anonimato. Na noite de Segunda, 30, para a de Terça-feira, 31, o casal passou no Palácio do Governador, mas as fontes deste jornal acreditam que deverá igualmente passar as primeiras noites de 2020 na residência da família, na Ponta da Restinga, município do Lobito.

“Pois os serviços de Apoio ao PR estão divididos entre o Palácio e a residência no Lobito”, esclarece. Na residência oficial do governador, foram criadas as condições de acomodação para que o casal presidencial desfrute de uma brisa, alimentada pela Corrente Fria de Benguela.