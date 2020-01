Movicel quer melhorar a qualidade dos serviços no país até IIº trimestre de 2020

Apesar das melhorias nas comunicações de voz e Internet que se registam actualmente nas províncias de Cabinda, Zaire (Soyo) e em Benguela, propriamente na Catumbela e Lobito, a Movicel tenciona melhorar a qualidade dos seus serviço de voz e Internet em algumas localidades do país para atender às exigências do mercado nas províncias do Cuanza-Sul, propriamente no Waku Kungo ; na localidade de Laúca (Malanje) e no município de Maquela do Zombo (Uíge), assim como no Cuanza-Norte, isto em N´dalatando.

O Cuito, na província do Bié, também está visado. Em todas elas até ao II trimestre

2020. Ainformação foi adiantada pelo director executivo da Movicel, António Zumbuca. Referiu que nos últimos dois anos foram igualmente recuperadas e modernizadas várias dezenas de sites em algumas localidades da província de Luanda, como Kilamba e Sequele, assim como nos municípios de Viana, Cacuaco e outros.

“Nos últimos dois meses foram recuperados e modernizados várias dezenas de sites, pelo que os clientes já podem desfrutar de uma melhoria significativa na qualidade dos nossos serviços nas centralidades do Kilamba e Sequele, Zango, Viana, Cacuaco, Talatona, Belas e baixa de Luanda. Nessas localidades há uma melhoria do tráfego de Internet e uma maior estabilidade nas comunicações de voz”, esclareceu.

Roaming em mais de 20 países Quanto ao roaming, a Movicel, através da parceria que tem com a operadora internacional Vodafone, revitalizou e expandiu o roamimg para mais de 20 países, entre eles para a República Democrática do Congo, África do Sul, Portugal, Alemanha, Espanha, Moçambique, Reino Unido, Tanzânia e Turquia A referida acção, de acordo com o documento, permitiu ampliar o número de acordos de roaming com mais de 200 operadoras em 168 países, facilitando desta forma a comunicação dos clientes dentro e fora de Angola. Fruto das melhorias em curso, a Movicel tem registado nos últimos meses um crescimento do número de clientes nos segmentos particular e empresarial Por isso, os trabalhadores e a gestão da empresa estão fortemente engajados no processo de revitalização da Movicel, que terá continuidade durante o ano de 2020, tornando-a numa empresa mais digital com qualidade diferenciada.