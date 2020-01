1º de Agosto descarta reforços para segunda volta do Girabola

O treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, disse, ontem, a OPAÍS, que o clube não irá ao mercado para reforçar o plantel tendo em vista a segunda volta do Girabola Zap, Campeonato Nacional. Ivo Traça fez saber que a equipa técnica está satisfeita com o actual plantel, apesar de alguns jogadores estarem em baixo rendimento. O antigo jogador dos Palancas Negras revelou que o técnico Dragan Jovic reuniu ontem, Quinta-feira, com o presidente Carlos Hendrik, tendo os dois chegado a consenso de não contratar atletas. “O Zine e outros jovens atletasque estão na academia terão o seu momento. Não há possibilidade de reforçarmos o plantel. Estamos satisfeitos”, garantiu o treinador.

Zito Luvumbo recupera da lesão Ivo Traça garantiu que o avançado Zito Luvumbo vai integrar hoje os trabalhos de preparação do clube, visando o embate diante do TP Mazembe da RDC, marcado para o dia 11 deste mês. O treinador, que já passou pelo Desportivo da Huíla, fez saber que o jogador, de 17 anos, recupera satisfatoriamente. Ivo Traça disse que a equipa vai começar os trabalhos a partir das 8:30 com os habituais exercícios físicos.

Depois, o treinador Dragan Jovic vai trabalhar os fundamentos tácticos, com destaque para a circulação da bola e organização ofensiva. Segundo Ivo Traça, o 1º de Agosto viaja para a República Democrática do Congo (RDC), no dia 9 deste mês. Na cidade de Lubumbashi, os militares vão defrontar os congoleses do TP Mazembe para a 4ª jornada do grupo A da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões de África.