Ayatollah Ali Khamenei chama ‘tipo’ a Trump e diz: “Não podes fazer nada”

É mais um passo na escalada de tensão entre o Irão e os Estados Unidos na sequência do ataque contra a embaixada dos EUA no Iraque. Ayatollah Khamenei explica a Trump que “não pode fazer nada”, segundo o Observador. Depois das acusações do Executivo norte-americano sobre a autoria do ataque à embaixada dos EUA no Iraque, o Governo iraniano negou ter tido qualquer influência no acontecimento, advertindo as autoridades americanas sobre qualquer erro de cálculo e acto imprudente, mas como é habitual Donald Trump não se inibiu de fazer comentários à situação no Twitter. Desta vez, não ficou sem resposta.

A conta em inglês do Ayatollah Ali Khamenei (não verificada) citou o post original do Presidente norte-americano para que tudo ficasse mais claro: “Aquele tipo ‘twitou’ que veremos o Irão ser responsabilizado pelos acontecimentos em Bagdad e que vão responder ao Irão” e, depois, deixou dois pontos em resposta a Trump: “1.º: Não podes fazer nada; 2.º: Se fosses lógico — que não és — verias que os crimes no Iraque, Afeganistão… fizeram as nações odiar-te”.

A troca de acusações entre os dois líderes escalou depois de, na Terça-feira, milhares de manifestantes terem atacado a embaixada dos Estados Unidos da América em Bagdad, no Iraque, queimando bandeiras, derrubando câmaras de vigilância e gritando “morte à América”, após ataques mortais americanos a um grupo armado iraquiano pró-iraniano.