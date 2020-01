Erdogan autorizado a intervir com tropas na Líbiato

Por France Presse

Os deputados da Turquia aprovaram nesta Quinta-feira uma moção que permite ao Presidente Recep Tayyip Erdogan enviar militares à Líbia para dar apoio ao Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e aliado da Turquia.

Um total de 325 deputados votaram a favor e 184 contra essa intervenção, segundo o presidente da Assembleia Nacional turca, Mustafa Sent.

A decisão autoriza o exército turco a intervir na Líbia por um ano. O texto foi apresentado pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan, cujo partido, o AKP, tem maioria parlamentar junto com o ultranacionalista MHP. Erdogan e o chefe do Governo de Unidade Nacional (GNA), Fayez Al Sarraj, assinaram um acordo de cooperação militar e de segurança no final de Novembro.

O chefe de Estado turco afirmou repetidamente que o seu país estava determinado a ajudar militarmente Sarnaj, reconhecido pelas Nações Unidas e confrontado por um poderoso rival, o marechal Khalifa Haftar.

Dividida por conflitos internos desde a queda do regime de Muammar Khadafi, em 2011, a Líbia também é palco de uma luta de influências entre a Turquia, que apoia o GNA, a Arábia Saudita, os Emiratos Árabes Unidos e o Egipto, três rivais regionais de Ancara que apoiam o marechal Haftar. Pouco depois da votação, a Presidência turca anunciou que Erdogan tinha conversado ao telefone com o seu o colega americano, Donald Trump, para tratar da Líbia, mas não deu mais detalhes.

A aprovação do Parlamento “é uma etapa importante para garantir a paz e a estabilidade na Líbia e para defender os nossos interesses no Norte de África e no Mediterrâneo”, declarou o porta-voz de Erdogan, Ibrahim Kalin, após a votação. Tropas ou apenas conselheiros Os observadores agora se perguntam se a Turquia planea enviar forças de combate para a Líbia ou se esse destacamento será limitado a fornecer “conselheiros militares”.

Na Quarta-feira (1), o vice-presidente turco Fuat Oktay disse que o exército estava pronto para agir, mas enfatizou que a natureza e a extensão do envio serão decididas de acordo com “os eventos no terreno”. Ele acrescentou que Ancara espera que a adopção do texto tenha um efeito de dissuasão.

“Após a votação, se o outro lado [do general Haftar] mudar de atitude e disser ‘estamos a retirar-nos, paramos a ofensiva’, então por que ir?”, questionou o vice-presidente. Além das dificuldades de mandar tropas para um país fora da fronteira, diferentemente da Síria, onde a Turquia intervém actualmente, o envio de soldados para a Líbia será acompanhado pelo risco de um incidente com a Rússia.

Embora Moscovo negue, o emissário da ONU na Líbia, Ghasan Salamé e o Presidente Erdogan afirmam que os mercenários russos lutam ao lado das forças de Haftar, que desde Abril tenta tomar Trípoli (capital da Líbia). O Presidente russo Vladimir Putin está programado para viajar à Turquia na próxima Quarta-feira para inaugurar um gasoduto com o seu colega turco, que será uma ocasião para ambos discutirem o caso da Líbia.

A sobrevivência do GNA é essencial para Ancara, que acaba de assinar um acordo de delimitação marítima que permite à Turquia afirmar os seus direitos em grandes áreas do Mediterrâneo Oriental, ricas em hidrocarbonetos, e cobiçadas por outros países como a Grécia, o Egipto, Chipre ou Israel.

A princípio, a votação estava prevista para a semana que vem, mas o Governo decidiu adiantá-la devido às dificuldades que o GNA atravessa em Trípoli, onde a ofensiva das forças pró-Haftar se intensificou. O Egipto, que apoia Haftar, condenou “com firmeza” a decisão do Parlamento turco e considerou que uma intervenção de Ancara “teria um impacto negativo para a estabilidade no Mediterrâneo”.