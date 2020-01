Petro de Luanda aprimora táctica no Pavilhão Principal da Cidadela

O Petro de Luanda entra hoje na fase derradeira de preparação, tendo em vista o desafio de amanhã diante do Interclube. O encontro disputa-se no Pavilhão 28 de Fevereiro, em Luanda, referente à sétima jornada do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, às 18:00. Assim sendo, o técnico Lazare Adingono vai trabalhar a recuperação física dos atletas, após a dispensa para os festejos da passagem de ano.

Depois, o treinador camaronês vai dar privilegio aos fundamentos técnicos e tácticos. De acordo com o departamento clínico do clube do eixo viário, o extremo-basem Gerson Gonçalves “Lukeny”, recupera da lesão satisfatoriamente. No prosseguimento da jornada, medem forças as equipas do 1º de Agosto e do Desportivo Kwanza, no Pavilhão Victorino Cunha, às 18:00. Para surpreender o adversário, os rubro-negros são obrigados a dar o litro, porque não serão favas contadas.

Deste modo, o técnico Paulo Macedo vai trabalhar a pressão sobre o portador com a bola e lançamentos a curta e longa distância. Na outra partida, a Marinha de Guerra bate-se com a Universidade Lusíada, a partir das 15:30. Por sua vez, o Atlético Sport Aviação (ASA) terá pela frente o Vila Clotilde, no Pavilhão Dream Space, às 18:00. Na tabela classificativa, o Interclube comanda com 11 pontos, ao passo que o Petro de Luanda e 1º de Agosto partilham a segunda posição com 10 pontos cada.