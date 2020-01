Carta do leitor: Quem deve paga

Caro director e caros jornalistas de OPAÍS, Sou angolano e fi quei surpreendido com a medida do tribunal de Luanda que foi anunciada mesmo no fi m do ano. Acho que a notícia surpreendeu muita gente, que até nos esquecemos do fogo de artifício e da pobreza deste Natal. Para uns, foi uma prenda de Natal do tribunal, para outros foi uma tristeza, também alguns acharam que era uma resposta às entrevistas do casal Isabel dos Santos e Sindika Dokolo na semana anterior.

O importante, para mim, é que fi camos todos a saber que alguns negócios da empresária arrancaram com a muleta do Estado, através de algumas empresas. Mas isto, segundo sei, não é crime, e menos no caso dela, porque montou empresas e dá emprego a muita gente.

Até porque eu não acredito que ela foi a única angolana benefi ciada pelo Estado, só que alguns usaram o dinheiro para outros fi ns, não souberam empreender, ou não lhes deixaram, como se diz. Porém, também acho que o Estado tem razão, se as dívidas não foram pagas, então, o Governo, ou a PGR, ou o Tribunal deve, em nome dos angolanos, cobrar a dívida, já que o dinheiro não foi ofertado, faz muita falta ao país. Bastou o benefício da tal muleta para arrancar com os negócios, mas o dinheiro tem de voltar.

Quem deve, paga, é o que nos ensinam em casa, é uma questão de educação. Espero que este tenha sido só o primeiro caso e que todos os outros paguem as suas dívidas, para o bem de todos, assim como espero que estes processo preservem as empresas e os empregos. Por fi m, como em todo o mundo acontece, acho que o Estado deverá sempre apoiar o crescimento das melhores empresas.

João Silvestre Luanda