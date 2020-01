Executivo garante cumprimento da quota para a juventude nos projectos habitacionais

O director do Instituto Nacional da Habitação, Adérito Carlos, disse, em entrevista a OPAÍS que a disponibilidade de 30 por cento das habitações nos vários projectos públicos, em curso em todo o país, tem permitido a resolução gradual do sonho da casa própria para a juventude. Informou que, apesar das dificuldades financeiras que o país enfrenta, o Governo garante “o respeito e o cumprimento dessa quota”, apesar de reconhecer que as preocupações da juventude para obter uma casa continuam.

Reforçou que o Governo, consciente destas preocupações, temse desdobrado em várias frentes para dar respostas a essas prementes necessidades, com o envolvimento das associações juvenis e de outros intervenientes. O responsável explicou que as reservas destinadas aos jovens têm sido disponibilizadas ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ), que posteriormente se encarrega de fazer a selecção dos que mais necessitam. “As organizações e associações de defesa têm maior conhecimento das necessidades. E neste caso, o CNJ conhece melhor os jovens com maiores necessidades. Por isso é que são chamados a fazer parte deste processo”, disse Adérito Carlos.

Atenção aos mais necessitados Apesar de estar garantida essa percentagem, alertou que, à semelhança de outros países, o Governo não poderá construir casas para todos os cidadãos, mas fá-loá com base nas prioridades, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. “Por esse motivo é que, dentro dos projectos públicos, o Governo disponibiliza quotas para a juventude, antigos combatentes e outros grupos que apresentam maior fragilidade, disse.

Inscrições online

Para a obtenção de uma residência num dos projectos espalhados pelo país, Adérito Carlos fez saber que uma das formas que o Governo achou para desafogar as grandes enchentes nos actos de inscrição, é a feitura da candidatura online. Deste modo, evitar-se-á enormes filas e o processo será feito sem muitos constrangimentos, recordando que o procedimento anterior, nas primeiras centralidades, foi muito cansativo para os concorrentes a uma habitação.

Centralidade do Zango 5 Adérito Carlos recordou que as inscrições para concorrer a uma casa na Centralidade do Zango-5, no município de Viana, arredores de Luanda, serão anunciadas ainda ao longo deste mês. Estão disponíveis sete mil e 964 apartamentos, da tipologia T3, que vão albergar 48 mil habitantes.