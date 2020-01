Petro e Interclube animam Nacional da bola ao cesto

O Petro de Luanda visita hoje o Interclube, no Pavilhão 28 de Fevereiro, no jogo mais aguardado da sétima jornada da 42ª edição do Campeonato Nacional. Neste encontro, os petrolíferos são os favoritos, uma vez que são os campeões em título e com um plantel superior ao dos polícias.

Ainda assim, a formação do eixo viário terá que estar na sua máxima força vergar o adversário no seu reduto. Aliás, o clube afecto ao Ministério do Interior também entra com o pensamento na vitória, mas sabe que não será fácil. Por ser um terreno difícil, o técnico petrolífero Lazare Adingono corrigiu, ontem, as falhas observadas no jogo da sexta jornada frente ao Atlético Sport Aviação (ASA) a quem venceu por 106-72. Organização nas saídas para o ataque e transição defensiva mereceram a atenção minuciosa do treinador.

Na tabela classifi cativa, os polícias, às ordens de Raúl Duarte, comandam a competição com 11 pontos. Por seu lado, o Petro de Luanda e o 1º de Agosto fi guram na segunda posição com 10 pontos cada.

Outras partidas: O 1º de Agosto mede forças com o Desportivo Kwanza, no Pavilhão Victorino Cunha, às 18:00. Os pupilos de Paulo Macedo detêm o favoritismo, poqrue o Kwanza fi gura no último lugar com apenas seis pontos. Por sua vez, o Atlético Sport Aviação (ASA) terá pela frente o Vila Clotilde, no Pavilhão Dream Space, no mesmo horário. A Marinha de Guerra bate-se com a Universidade Lusíada, no Victorino Cunha, a partir das 15:30.