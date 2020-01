“Senhoras” projectam duelo com a República do Congo

A Selecção Nacional feminina de futebol em sub-20 retoma os treinos na próxima Segunda-feira, no campo anexo ao Estádio 11 de Novembro, em Luanda, visando a partida com a República Democrática do Congo (RDC) no dia 19 do corrente mês. A partida é referente à primeira mão das preliminares de acesso ao Mundial que a Costa Rica e o Panamá acolhem este ano. Segundo uma nota da Federação Angolana de Futebol (FAF), a segunda mão do desafio está marcada para o próximo mês, em Luanda.

Emília Panzo, Yana Damião, Jacinta António, Rosa Luís, Erica Panguila, Elisa Ntoto, Fernanda Teixeira, Helena Sebastião, Heloisa Esteves, Henriqueta Serrote, Indira Vissolela, Isabel Vidal, Ana Adão da Costa, Jemima Kindumba, Joana Campos, Justina Cândido, Luisa Figueiredo, Manuela Simão, Magareth Salvador, Maria Penda, Aryela Cortez, Elisa Monteiro, Carla Clemente, Saka Kandoyila, Vanessa e Vanusa Francisco são as atletas convocadas por Sandra Dias.