O treinador-adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, disse, hoje, a OPAÍS, que está preocupado com a lesão do médio ofensivo Zito Luvumbo.

Ivo Traça disse que a lesão na perna esquerda é grave, e, por isso, o jogador continua sem data de regresso aos relvados.

O adjunto de Dragan Jovic assegurou que o atleta poderá falhar o jogo frente ao TP Mazembe da RDC, a contar para 4ª jornada da Liga dos Clubes Campeões de África.