Chuva “trava” treino da Selecção Nacional de futsal

A Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (futsal) não treinou ontem devido à chuva que se abateu sobre a cidade de Luanda e deixou molhado o piso do Pavilhão Anexo da Cidadela Desportiva. O combinado angolano prepara o Africano de Marrocos

Por:Kiameso Pedro

As fortes chuvas que se abateram ontem sobre a cidade de Luanda impediram a Selecção Nacional sénior masculina de futsal de realizar mais uma sessão de treinos, no Pavilhao anexo da Cidadela Desportiva, tendo em vista o Africano de Marrocos, de 28 deste mês a 7 de Fevereiro. Em declarações a O PAÍS, o seleccionador nacional, Benvindo Inácio, lamentou o sucedido. Benvindo Inácio fez saber que a força das águas da chuva afectou o pavimento do pavilhão. Por conta disso, não houve condições para os jogadores treinarem.

Ainda ontem, estava marcado no período da tarde um jogo treino com um Misto de Luanda, às 17:00. Segundo Benvindo Inácio, aquela partida foi remarcada para Quarta-feira, no mesmo horário.

“Infelizmente não podemos contrariar a obra da natureza”, reconheceu. Benvindo Inácio garantiu que o combinado nacional regressa amanhã aos trabalhos, no mesmo pavilhão, às 8:00. Por sua vez, o capitão da Selecção Nacional, João Cabungula, disse que o grupo está a preparar bem o Campeonato Africano das Nações e revelou que o primeiro objectivo da selecção será a passagem para a outra fase. Depois, o combinado nacional vira as atenções para a conquista do título, proeza que colocará Angola no Mundial da Lituânia. O combinado nacional vai competir no grupo B com as selecções do Egipto, Moçambique e Guiné Conacry.