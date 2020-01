Deside investe USD 1 milhão para processamento de pescado

Aumentar os níveis de congelação de 90 tonelada por dia é a meta a atingir em 2020

Por:Norberto Sateco

A Presidente do Conselho de Administração do Grupo empresarial Deside, detentor da unidade de processamento de pescado da empresa Solmar, Elizabeth Dos Santos, diz ter como prioridade para o próximo ano o aumento dos níveis de captura e processamento de pescado no país. A empresária, com negócios na área da produção de ovos e frangos, garante investir forte na área de captura e processamento de pescado, no sentido de diversificar a produção no mercado. Adianta investir cerca de USD 1 milhão nestes projectos com vista a superar os actuais níveis de congelação, que anda à volta das 90 toneladas por dia, e procurar manter as actuais 30 tonelada de processamento de peixe designadamente filetes, postas, hambúrgueres.

Outro projecto em carteira a ser associado àquela unidade de processamento “Solmar”, será de resíduos consubstanciados na recolha de lixos de peixes que são lançados ao mar, tirando o maior partido deles para a feitura da farinha de peixe. Entretanto, noutro campo de desenvolvimento, o grupo empresarial pretende criar auto-suficiência na produção de ovos e frangos, por via da produção da sua própria ração, tornando os custos de produção menos onerosos, se comparados com a sua importação.

“A produção de cereais e peixe será o nosso foco, para em 2021 podermos entrar para a produção animal, garantindo 40 por centoda necessidade de frangos no país”, sublinhou, Elizabeth dos Santos, para quem existe a necessidade deste investimento merecer protecção das autoridades. Disse que a Solmar junta os seus esforços às acções do Executivo que visam combater a fome, redução da pobreza, criando as condições para o melhoramento da vida das populações. Enquanto isso, as autoridades e os actores do sector, particularmente os ligados às áreas de distribuição e comercialização de pescado de todo país, acreditam que encontrarão mais um parceiro.

“Um fornecedor seguro dos produtos da pesca, fazendo com que o pescado possa chegar aos lugares mais recônditos de Angola com boa qualidade e desta forma contribuir para a organização da cadeia de comercialização deste produto importante”, disse recentemente a ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista. A Solmar é uma empresa detida na totalidade por capitais angolanos que se dedica à actividade pesqueira, transformação e embalagem de pescado, tendo iniciado a sua actividade em 1996. Desde a sua fundação a empresa demonstrou visão para evoluir no sector, adquirindo novo posicionamento de forma a responder aos desafios e expectativas do consumidor angolano, potenciando o sector das pescas em Angola através da entrada no mercado de uma estrutura capaz de processar 12 toneladas de pescado por dia.