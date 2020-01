Dezenas de milhares de pessoas marcham em Bagdad para lamentar a morte de Soleimani e outrAs vítimas do ataque aéreo dos EUA

Dezenas de milhares de pessoas marcharam em Bagdad no Sábado para lamentar a morte do chefe militar do Irão, Qassem Soleimani, e o líder da milícia iraquiana Abu Mahdi al-Muhandis, mortos num ataque aéreo dos EUA, que levantou o espectro de conflitos mais amplos no Oriente Médio

Ao ordenar o ataque de Sexta-feira contra o comandante das legiões estrangeiras da Guarda Revolucionária Iraniana, o presidente Donald Trump levou Washington e seus aliados, principalmente Arábia Saudita e Israel, a território desconhecido no seu confronto com o Irão e as suas milícias por toda a região. Gholamali Abuhamzeh, comandante sénior da Guarda Revolucionária de elite do Irão, disse que Teerão puniria os americanos “onde quer que eles estivessem ao seu alcance” e levantou a perspectiva de possíveis ataques a navios no Golfo.

A embaixada dos EUA em Bagdad pediu aos cidadãos americanos que deixem o Iraque após o ataque no aeroporto de Bagdad que matou Soleimani. Dezenas de funcionários americanos de empresas estrangeiras de petróleo deixaram a cidade iraquiana de Basra na Sexta-feira. Um aliado próximo dos EUA, a Grã-Bretanha, alertou os seus cidadãos no Sábado para evitarem todas as viagens ao Iraque, fora da região autónoma do Curdistão, e evitar todas as viagens, excepto as essenciais, ao Irão. Os Estados Unidos e seus aliados suspenderam o treinamento das forças iraquianas devido ao aumento da ameaça, disseram os militares alemães numa carta vista pela Reuters na Sexta-feira.

Soleimani, um general de 72 anos, era o principal comandante militar de Teerão e – como chefe da Força Quds no exterior da Guarda Revolucionária – o arquitecto da crescente influência do Irão no Oriente Médio. Muhandis foi vice-comandante do corpo de grupos para-militares das Forças de Mobilização Popular do Iraque (PMF). Uma procissão organizada pelo PMF carregando os corpos de Soleimani, Muhandis e outros iraquianos mortos no ataque americano ocorreu na Zona Verde, altamente fortificada de Bagdad. Os enlutados incluíram muitos milicianos de uniforme para quem Muhandis e Soleimani eram heróis. Eles carregavam retratos de homens e colavam-nos em paredes e veículos blindados durante a procissão, e entoavam “Death to America” e “No, No Israel”.

O primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi e o comandante da milícia iraquiana Hadi al-Amiri, um aliado próximo do Irão e o principal candidato a suceder Muhandis, marcaram presença. Mais tarde, os presentes levaram os corpos das vítimas do ataque de carro para a cidade sagrada xiita de Kerbala, ao sul de Bagdad. A procissão terminaria em Najaf, outra cidade xiita sagrada onde Muhandis e os outros iraquianos mortos serão sepultados. O corpo de Soleimani será transferido no Sábado para a província iraniana de Khuzestan, no sudoeste do país.

No Domingo, será levado para a cidade sagrada xiita de Mashhad, no nordeste do Irão, e de lá para Teerão e sua cidade natal, Kerman, no sudeste, para o enterro na Terça-feira, disseram a mídia estatal. Trump disse na Sexta-feira que Soleimani planeava ataques iminentes a diplomatas e militares americanos. Críticos democratas do presidente republicano disseram que a acção de Trump foi imprudente e que ele agravou o risco de mais derramamento de sangue numa região perigosa. O ataque dos EUA seguiu um aumento acentuado das hostilidades EUA-Irão no Iraque, desde a semana passada, quando milícias pró-iranianas atacaram a Embaixada dos EUA em Bagdad após um ataque aéreo dos EUA contra a milícia Kataib Hezbollah, fundada por Muhandis.

“ALVO VITAL AMERICANO ”

Na Sexta-feira, o líder supremo do Irão, ayatolá Ali Khamenei, prometeu retaliar e disse que a morte de Soleimani intensificaria a resistência da República Islâmica aos Estados Unidos e Israel. Abuhamzeh, comandante da Guarda Revolucionária da província de Kerman, mencionou uma série de possíveis alvos de represálias, incluindo a hidrovia do Golfo, através da qual cerca de um terço do petróleo transportado por navios do mundo é exportado para mercados globais. “O Estreito de Hormuz é um ponto vital para o Ocidente e um grande número de navios de guerra americanos cruza o país”, disse Abuhamzeh, segundo a agência de notícias semi-oficial Tasnim.

“As metas vitais americanas na região já foram identificadas pelo Irão … cerca de 35 metas dos EUA na região e em Tel Aviv estão ao nosso alcance”, disse ele, referindo- se à maior cidade de Israel. No Irão, algumas pessoas temiam que a morte de Soleimani pudesse levar o país a uma guerra com uma super-potência. “Sinto-me tão triste pela morte de Soleimani, mas e se a América e o Irão começarem uma guerra? Eu tenho filhos. E se eles mandarem o meu filho (estudante universitário) para a guerra? ”, Disse Monireh, professora aposentada. Mohamed Raad, líder político do movimento Hezbollah, fortemente armado no Líbano, disse que a retaliação pelo “eixo de resistência” apoiado pelo Irão – grupos de milícias em países do Líbano ao Iêmen – seria decisiva, informou a TV al-Mayadeen no Sábado.

“Vingança aos assassinos”

Muitos iraquianos condenaram o ataque dos EUA, considerando Soleimani como um herói pelo seu papel na derrota de militantes do Estado Islâmico que tomaram grandes áreas do norte e centro do Iraque em 2014. “É necessário vingarmo-nos dos assassinos. Os mártires receberam o prémio que queriam – o prémio do martírio ”, disse um dos manifestantes, Ali al-Khatib. Muitos iraquianos também expressaram medo de serem envolvidos num grande conflito entre EUA e Irão e medo de represálias das milícias contra os envolvidos em meses de protestos de rua contra o governo de Bagdad, apoiados pelo Irão, por suposto abuso e corrupção. Disseram que Soleimani e Muhandis apoiaram o uso da força contra manifestantes desarmados contra o governo no ano passado e estabeleceram milícias que os manifestantes culpam por muitos dos problemas sociais e económicos do Iraque.